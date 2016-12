280 Päckchen am Tag, genervte Kunden, schwere Lieferungen: Für Paketzusteller wie Hans-Joachim Harnagel ist die Weihnachtszeit purer Stress. Wie bleibt er da ruhig? Auf Tour mit einem Paketboten.

An einem kalten Vorweihnachtsmorgen nimmt Hans-Joachim Harnagel sein erstes Paket des Tages in die Hand. Es ist 8 Uhr. Mit einem Scanner liest er den Barcode ab, hebt die Lieferung von einer langen Rutsche, die von der Hallendecke fast bis zu seinem Postauto führt, und stellt sie im Wageninneren ab. Für den Paketboten an der DHL-Zustellbasis in Braunschweig beginnt nun der Arbeitstag. Das Päckchen hat da schon einen weiten Weg hinter sich.

Noch in der Nacht wurde es im Paketzentrum in Magdeburg in ein Postauto geladen und nach Braunschweig gefahren. Um 4 Uhr morgens haben Mitarbeiter den Lastwagen ausgeräumt und das Paket auf ein langes Fließband gelegt. Darauf ging es mit rasender Geschwindigkeit durch einen Scanner, dann durch die ganze Halle, und schließlich die Rutsche hinunter bis an den Platz von Hans-Joachim Harnagel. Im Sekundentakt kamen Pakete hinzu. Sie alle lädt Harnagel nun nach und nach in den Postwagen. "280 Sendungen sind es heute", sagt der 58-Jährige. "In normalen Zeiten sind es höchstens 200."

Doch die Vorweihnachtszeit ist keine normale Zeit. Bis zu 16.000 Pakete werden an Spitzentagen derzeit in Braunschweig umgeschlagen - fast doppelt so viele wie sonst. "Bundesweit sind es im Moment rund 8,5 Millionen Pakete, die DHL transportiert", schätzt der Leiter der Zustellbasis, Uwe Bergmann. Das seien fast vier Millionen mehr als in ruhigeren Zeiten.

Und die Zahlen wachsen durch den rasant zunehmenden Internethandel jedes Jahr weiter. Die DHL-Konkurrenten DPD und Hermes haben in der Vorweihnachtszeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...