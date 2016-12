Albanien wächst und kommt mit seinen Reformen voran. Doch weil EU-Erweiterungen derzeit nicht gut ankommen, bleibt Brüssel auf Distanz. Jetzt investiert China in das Land - natürlich nicht ohne Hintergedanken.

Kümmern wir uns genug um Albanien? Diese Frage hat nichts mit der Gepflogenheit zu tun, in der Vorweihnachtszeit nach Bedürftigen zu schauen, sondern vielmehr mit China. Aber dazu gleich.

Dass Albanien arm ist, wird niemand bestreiten. Nur Moldawien ist noch ärmer in Europa. Dass die meisten Deutschen kaum wissen, wo Albanien liegt, ist auch unbestritten. Kosovo-Albaner schwirren uns durch den Kopf. Sie wurden 1998 brutal aus dem Kosovo vertrieben, was später eine Intervention der Nato auslöste. Albanien selbst war stets stabil. Es liegt an der Südküste der Adria, nur 40 Kilometer entfernt von dem Absatz des italienischen Stiefels. Im Süden grenzt es an Griechenland. Das Land wächst mit 3,4 Prozent und kommt laut Internationalem Währungsfond "gut mit seinen Reformen voran".

Es ist aber noch kein Mitglied ...

