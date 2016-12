Hamburg (ots) - Kohlenhydratarmes Essen gilt seit Jahren als der Ernährungstrend schlechthin. Fit for Fun widmet dem Thema deshalb jetzt sogar ein Sonderheft: Das Magazin bietet auf insgesamt 100 Seiten 90 Low-Carb-Rezepte und erklärt ihre ideale Umsetzung und Vorteile. Dazu werden die gebräuchlichsten Diäten analysiert, "gute" und "schlechte" Lebensmittel und deren richtige Integration in den Alltag vorgestellt.



Fit for Fun-Chefredakteur Alex Steudel: "Wir bringen das Sonderheft pünktlich zur Low-Carb-Hauptsaison auf den Markt. Genau jetzt starten besonders viele Menschen mit guten Vorsätzen ins neue Jahr - und wir unterstützen sie auf ihrem Weg zur Wunschfigur."



Das Fit for Fun-Sonderheft "Alles über Low Carb" erscheint 100 Seiten stark im Magazinformat in einer Druckauflage von 50.000 Exemplaren zum Copypreis von 4,95 Euro. Erscheinungstag ist der 2. Januar 2017.



Die digitale Ausgabe des Sonderhefts ist ab dem 20. Januar zum Preis von 3,99 Euro unter anderem auf https://shopping.fitforfun.de/epaper/, iTunes oder GooglePlay erhältlich.



