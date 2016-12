Das Wertpapier der französischen Großbank BNP Paribas erreichte vor kurzem ihre Jahreshochs aus 2015 und schwankt seitdem um diesen Wert volatil auf und ab. Doch es zeichnet sich ein möglicher Ausbruchsversuch zur Oberseite ab, der für das kommende Jahr vielversprechende Kursgewinne bereithalten könnte.

Bereits im Jahr 2014 erreichte die Aktie von BNP Paribas einen Jahreshöchststand von 61,55 Euro, drehte anschließend jedoch zur Unterseite ab und fiel bis Anfang 2015 auf einen Wert von 44,30 Euro zurück. Bis August vergangenen Jahres kletterte der Wert erneut an seine Vorgängerhochs, scheiterte aber erneut mit einem nachhaltigen Ausbruch und rutschte zu Beginn dieses Jahres sogar auf ein Verlaufstief von 37,14 Euro ab. Nachdem in der ersten Jahreshälfte aber ein Doppelboden in diesem Bereich etabliert werden konnte, legte das Wertpapier seit den Sommermonaten deutlich zu und konnte in diesem Monat sogar an die Vorgängerhochs ansteigen - ein Ausbruch blieb der Aktie zwar noch verwehrt, jedoch zeigen sich die Bullen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...