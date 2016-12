Abenberg (ots) -



Die kalte Jahreszeit, vor allem die anstehenden Feiertage, sind ein perfekter Anlass, seine Lieben mal wieder gemeinsam an die festlich gedeckte Tafel zu locken. Wer dabei schnell noch mit ausgefallenen und raffinierten Gerichten punkten, aber nicht stundenlang in der Küche stehen möchte, ist bei den HENGLEIN-Rezeptprofis bestens aufgehoben. Unter dem Motto "einfach festlich kochen" haben sich die Küchenexperten drei pfiffige, schmackhafte Rezeptideen einfallen lassen, die ohne viel Aufwand und stundenlangem Stehen in der Küche gezaubert werden können.



Das Filet in Wirsinghülle mit Apfel-Spätzle überzeugt mit fruchtiger-Note, festlich und trotzdem einfach in der Zubereitung kommen die Seidenknödel mit Schmorpilzfüllung und Kräutersteak daher. Wer seinen Lieben etwas Besonderes servieren möchte, punktet garantiert mit dem Wildgratin mit Kohl und Kartoffel-Gnocchi.



