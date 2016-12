In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 22.12. 14:15: UBS gegen Alle: Darum wird der Dollar fallenSeit vielen Jahren wird der Euro auf eine harte...>> Artikel lesen 22.12. 13:56: Ex-Kanzler und SPD-Ikone Gerhard Schröder lobt Donald Trumps WirtschaftspolitikDer ehemalige Bundeskanzler Gerhard...>> Artikel lesen 22.12. 13:22: Endlich wissen wir, wofür diese mysteriösen Sechsecke in der chinesischen See da sindRAW EmbedRAW EmbedSatelliten haben im Sommer...>> Artikel lesen 22.12. 13:17: So hat der Lkw-Fahrer vermutlich Menschenleben gerettetMehr als zwei Tage nach dem fürchterlichen...>> Artikel lesen 22.12. 13:12: Angela Merkel ist der "Leuchtturm...

