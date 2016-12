Wien - Dirk von Padberg übernimmt Anfang Februar 2017 die Leitung der Frankfurter Niederlassung von Sal. Oppenheim, so die Experten von "FONDS professionell".Er berichte in dieser Funktion an Marco Hauschildt, der in der erweiterten Geschäftsleitung das Privatkundengeschäft des Kölner Traditionshauses verantworte. Von Padberg sei in den vergangenen viereinhalb Jahren als Senior Kundenberater im Wealth Management der Deutschen Bank in Dubai auf die Märkte Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate und Bahrain fokussiert gewesen und habe im Jahr 2014 das Representative Office der Bank in Bahrain geleitet. Der Diplom-Kaufmann arbeite seit mehr als zehn Jahren für den Deutsche-Bank-Konzern, wo er zunächst als Trainee, später als Firmenkundenberater und Vorstandsassistent tätig gewesen sei. (News vom 21.12.2016) (22.12.2016/fc/n/p)

