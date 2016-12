AURELIUS erwirbt AH Industries

- Führender Zulieferer von Komponenten, Modulen und Systemen für die Wind-, Mineral- und Zementindustrie - Technologisch führende Marktposition in allen drei Geschäftsbereichen - Präsenz von AURELIUS in Skandinavien zahlt sich weiter aus

München/Stockholm, 22. Dezember 2016 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) übernimmt AH Industries von Ratos AB und weiteren Minderheitsgesellschaftern. Das Unternehmen mit Sitz in Ribe (Dänemark) ist ein führender Anbieter von Komponenten, Modulen und Systemen für die Wind-, Mineral- und Zementindustrie und beschäftigt ca. 370 Mitarbeiter in Dänemark und China. Für das zum 31. Dezember endende Geschäftsjahr 2016 wird ein Jahresumsatz von über 110 Millionen Euro erwartet. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2017 abgeschlossen.

AH Industries ist in drei Geschäftsbereichen tätig: In seinem größten Segment produziert das Unternehmen Komponenten und Module aus Stahl, die vor allem bei Windkraftanlagen im On- und Offshore-Bereich zum Einsatz kommen. Für diese zumeist sehr großen Komponenten liegt das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens vor allem in der hohen Präzision der Verarbeitung und des Supply Chain Managements. Als zweites Standbein ist AH Industries in der Beschaffung und Montage von Spezialmaschinen für die Zement- und Mineralindustrie tätig. Im dritten Bereich werden Lösungen und Systeme zur hochpräzisen Montage von Windkraftanlagen entwickelt und produziert.

Das Unternehmen ist seit vielen Jahren technologisch führend in der Wind-, Mineral- und Zementindustrie und unterhält starke Partnerschaften mit seinen Hauptkunden, den führenden europäischen und asiatischen Windkraftanlagenherstellern (OEMs). Mit einem breit diversifizierten Produktportfolio und Produktionsstätten in Dänemark und China sowie Vertriebsniederlassungen in den USA, Singapur und Hong Kong ist AH Industries global aufgestellt. In den letzten Jahren wurde ein umfassendes Restrukturierungsprogramm eingeleitet, um die Wettbewerbsfähigkeit in der Wertschöpfungskette weiter zu stärken. Hierbei wurde unter anderem das defizitäre Geschäft mit Türmen und Fundamenten für Windkraftanlagen in Deutschland veräußert und ein Werk in Dänemark verlagert. AURELIUS wird die bereits eingeleiteten Maßnahmen fortführen und die solide Marktposition, insbesondere im Bereich der Windkraftanlagen, weiter ausbauen. Das Management rund um CEO Knud Andersen verfügt über langjährige Branchenerfahrung und ein großes Netzwerk in der Windkraft- und Stahlindustrie. "Wir freuen uns, gemeinsam mit AURELIUS ein neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte aufzuschlagen und AH Industries weiter voranzutreiben", so Andersen.

"Ich freue mich sehr, dass wir heute eine Transaktion in Nordeuropa erfolgreich durchführen konnten. Dies zeigt, dass unsere Internationalisierungsstrategie zunehmend Früchte trägt", so Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender von AURELIUS. "AH Industries ist mit seiner technologischen Qualitätsführerschaft in Europa bestens positioniert. Das Unternehmen ist zudem in einem nachhaltigen Marktumfeld tätig und birgt großes Potenzial für profitables Wachstum."

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 22 Konzernunternehmen mit rund 23.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von rund 3 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,8 Milliarden Euro (Dezember 2016).

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

