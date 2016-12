Ikea zahlt 50 Millionen Dollar Entschädigung an drei Familien in den USA, deren Kinder ums Leben kamen. Zwei Kleinkinder starben 2014, als eine Kommode auf sie kippte. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in diesem Jahr.

Nach dem Tod mehrerer Kleinkinder durch umgestürzte Kommoden in den USA haben der schwedische Möbelhersteller Ikea und die Anwälte der Eltern eine Einigung erzielt. Das teilte Ikea am Donnerstag auf Anfrage mit, ohne weitere Details zu nennen. Die Einigung sei noch nicht gerichtlich bestätigt worden, "und es wäre für uns ...

