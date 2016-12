ROUNDUP/Monte dei Paschi: Bisher kein Großinvestor

SIENA - Der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) läuft auf der Suche nach frischem Kapital die Zeit davon. Das Traditionshaus erklärte am späten Mittwochabend in Siena, bisher keinen sogenannten Ankerinvestor gefunden zu haben, also einen Geldgeber, der eine große Last bei der laufenden Kapitalerhöhung schultert. Damit wird immer wahrscheinlicher, dass der Staat rettend eingreifen muss.

'Spiegel': Etihad will Air-Berlin-Anteile in Lufthansa-Beteiligung tauschen

HAMBURG - Im Poker um die Zukunft der schwer angeschlagenen zweitgrößten deutschen Fluglinie Air Berlin erwägt deren arabischer Hauptaktionär Etihad laut einem Pressebericht einen Schnitt. Am Sitz von Etihad in Abu Dhabi werde diskutiert, Air Berlin bei der Lufthansa einzubringen und sich im Gegenzug über eine Kapitalerhöhung beim deutschen Marktführer zu beteiligen. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Spiegel" am Freitag in einer Vorabmeldung ohne eine Quelle für die Informationen zu nennen.

Airbus zieht nach: Iranischer Milliardenauftrag für 100 Jets festgezurrt

TOULOUSE - Der Flugzeugbauer Airbus hat einen milliardenschweren Auftrag aus dem Iran für 100 Maschinen dingfest gemacht. Bereits im Frühjahr sollen die Auslieferungen an die iranische Airline Iran Air beginnen, wie Airbus am Donnerstag mitteilte. Früheren Angaben zufolge hat der Deal laut Preisliste einen Gesamtwert von 10 Milliarden US-Dollar (9,6 Mrd Euro). Bei Flugzeugbestellungen sind allerdings hohe Nachlässe üblich.

Presse: Lufthansa will Sun Express komplett übernehmen

FRANKFURT - Der Lufthansa -Konzern plant einem Medienbericht zufolge den weiteren Ausbau des Billigfliegers Eurowings. Als nächsten Schritt wolle der Konzern die Sunexpress Deutschland mit derzeit 15 Maschinen vollständig übernehmen, schreibt das Touristik-Fachmagazin fvw. Die Frankfurter Airline ist eine Tochter des deutsch-türkischen Gemeinschaftsunternehmens Sunexpress, das Lufthansa und Turkish Airlines 1989 gemeinsam für Ferienflüge gegründet haben. Die Sunexpress Deutschland fliegt auch im Auftrag der Eurowings Fernverbindungen. Der Lufthansa-Konzern lehnte am Donnerstag eine Stellungnahme zu den "Spekulationen" ab.

ROUNDUP 2: Nokia und Apple überziehen sich mit neuen Patentklagen

ESPOO/CUPERTINO - Apple und Nokia zetteln mit gegenseitigen Klagen einen neuen großen Patentkonflikt in der Mobilfunk-Branche an. Am Mittwoch verklagte Nokia den iPhone-Konzern in den USA und Deutschland mit dem Vorwurf, 32 Patente zu verletzen. Dabei geht es um Technologien für Displays, Bedienung, Chips, Antennen, die Anzeige von Videos, Software sowie weitere Funktionen. Apple warf bereits einen Tag zuvor den Patentfirmen Acacia Research und Conversant Intellectual Property Management vor, mit Nokia unter einer Decke zu stecken, um aus Smartphone-Anbietern auf unfaire Weise Geld herauszupressen.

Allianz punktet mit Telematik-Tarif bei Kfz-Versicherungen

MÜNCHEN - Die Allianz kommt mit ihrem per Smartphone überwachten Rabatt für sicheres Fahren bei jungen Autofahrern besser an als selbst prophezeit. Im hart umkämpften Markt der Kfz-Versicherungen hat der Münchner Versicherungskonzern das für das erste Jahr des neuen Telematik-Tarifs angekündigte Ziel bereits erreicht - und das nach etwas mehr als sechs Monaten. Im Mai hatte die Allianz Deutschland angekündigt, im ersten Jahr 20 000 bis 25 000 "BonusDrive"-Policen abschließen zu wollen. Derzeit seien es 20 300, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zielgruppe sind junge Fahrer bis 28.

Hornbach profitiert vom Online-Geschäft - mehr Umsatz und Gewinn

NEUSTADT/WEINSTRASSE - Die für ihre Baumärkte bekannte Hornbach-Gruppe hat im Herbst auch dank ihres wachsenden Internet-Geschäfts mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Die Online-Aktivitäten hätten einen zunehmenden Anteil am Wachstum der Konzernerlöse, die im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 (28. Februar) um 4,7 Prozent auf 968,7 Millionen Euro gestiegen seien, teilte Konzernchef Albrecht Hornbach am Donnerstag mit. Genaue Zahlen zum Internetanteil nannte das Unternehmen aber nicht.

Tui übernimmt Last-Minute-Anbieter L'Tur komplett

BADEN-BADEN - Der Tourismuskonzern Tui übernimmt den Last-Minute-Anbieter L'Tur komplett. L'Tur-Gründer Karlheinz Kögel gebe seinen Anteil von 20 Prozent ab, wie der Gründer des Reiseanbieters mit Sitz in Baden-Baden am Donnerstag mitteilte. TUI war 1998 eingestiegen, schon 2008 seine Anteile auf 70 Prozent erhöht und in den vergangenen Jahren sukzessive zugekauft. Schon damals hieß es, Kögel wolle sich nach und nach aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Der Gründer saß allerdings immer noch an der Spitze des Aufsichtsrats.

Weitere Meldungen -Werkstattkette ATU hat einen neuen Eigentümer -Aldi Süd ruft Nudeln zurück -Entgeltordnung am Flughafen Hahn ohne Genehmigung -Deutlich mehr Geld für Fluglotsen - Langfristiger Tarifvertrag -ROUNDUP: Brasilianischer Konzern akzeptiert Milliardenstrafe wegen Korruption -Sanierung des ehemaligen Opel-Geländes in Bochum geht weiter -Konzernsprache Englisch: Stiftung Deutsche Sprache verkauft VW-Aktien -ROUNDUP: Ärger über Versicherungen: Tausende Beschwerden von Kunden -Paketdiensten fehlen in kommenden Jahren Tausende Zusteller -Anklage im mysteriösen Betrugsfall um Unister-Gründer Wagner erhoben -Roche-Tochter erhält 'Orphan Drug' Status für Krebsmittel Avastin -Kinder von Kommode erschlagen: Ikea einigt sich mit Familien -Vonovia sichert sich 71,5 Prozent an Wiener Conwert -Telekom-Prozess kommt noch einmal vor den Bundesgerichtshof -Deutsche Post fürchtet Amazon nicht als Konkurrent im Paketgeschäft -Energieversorger drehen seltener den Strom ab -Kalifornien nimmt Uber-Roboterwagen von der Straße -Axel Springer stellt Frauenzeitschrift 'Allegra' ein

