Washington - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Sie erhöhten sich um 21 000 auf 275'000 Anträge, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang auf 257'000 Anträge gerechnet. Der aussagekräftigere Vierwochenschnitt stieg um 6000 auf 263'750 Anträge.

