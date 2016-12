Basel - Der seit rund einem Monat andauernde Übernahmepoker um das Baselbieter Biotech-Unternehmen Actelion ist um eine Wendung reicher. Das Unternehmen teilte am Mittwochabend mit, dass die zuvor abgebrochenen Gespräche mit dem akquisitionswilligen US-Konzern Johnson&Johnson wieder aufgenommen wurden. Damit scheint der Mitbewerber Sanofi aus dem Rennen zu sein. Die Actelion-Aktie reagierte am Donnerstag an der Schweizer Börse mit einem weiteren Kursanstieg.

Actelion und Johnson&Johnson (J&J) hätten "exklusive Verhandlungen im Hinblick auf eine mögliche strategische Transaktion" aufgenommen, heisst es in der kurzen Mitteilung, die von beiden Unternehmen am Mittwochabend publiziert wurde. Weiterhin gebe es aber "keine Gewähr", dass diese Diskussionen zu einer Transaktion führten. Actelion und J&J hatten am 25. November erstmals offiziell Gespräche bestätigt, am 14. Dezember hatten die beiden Unternehmen allerdings mitgeteilt, diese wieder zu beenden.

Bei Beobachtern ist die Wiederaufnahme der Übernahmegespräche mit Überraschung aufgenommen worden. Weshalb es vergangene Woche noch zum Abbruch der Gespräche gekommen war, darüber konnte mangels Informationen nur spekuliert werden. Von Beobachtern waren immer wieder zu hohe Preisvorstellungen des Actelion-Managements genannt worden. Das Angebot von J&J soll bei rund 250 CHF je Aktie gelegen haben.

Sanofi wollte ...

