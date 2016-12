Zürich - Nokia-Aktienanalyse von Analyst Gareth Jenkins von der UBS: Gareth Jenkins, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF). Der Patentkonflikt des finnischen Netzwerkausrüsters mit dem US-amerikanischen iPhone-Produzenten Apple verschärfe sich, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...