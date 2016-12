=== *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar PROGNOSE: 9,8 Punkte zuvor: 9,8 Punkte *** 08:45 FR/Privater Verbrauch November PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 08:45 FR/BIP 3Q (3. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 2. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 2. Quartal: -0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj *** 10:00 RU/Staatspräsident Putin, jährliche Pressekonferenz, Moskau *** 10:30 GB/BIP 3Q (3. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+2,3% gg Vj 2. Veröff.: +0,5% gg Vq/+2,3% gg Vj 2. Quartal: +0,7% gg Vq/+2,1% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Dezember (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,7 1. Umfrage: 98,0 zuvor: 93,8 *** 16:00 US/Neubauverkäufe November PROGNOSE: +3,0% gg Vm zuvor: -1,9% gg Vm - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (Fitch) - Feiertagsbedingt bleibt die Börse in Japan geschlossen, verkürzter Handel in Australien (bis 05:10), Großbritannien (bis 13:30) und am US-Anleihenmarkt (bis 20:00) - US/Baugenehmigungen November (revidiert) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hes

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2016 09:08 ET (14:08 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.