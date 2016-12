Düsseldorf (ots) -



Das 2010 in Frankreich gegründete Unternehmen KellyDeli hat in Deutschland 2016 acht neue Sushi-Bars eröffnet und damit die Anzahl seiner Stores in nur 12 Monaten verdoppelt.



Unter dem Namen "Sushi Daily" werden im LEH sowie in Food-Courts, Shopping-Malls aber auch an Flughäfen und Bahnhöfen Full-Service Sushi-Bars betrieben. In Deutschland kann man derzeit an 16 Standorten frisches Sushi der Extraklasse erwerben. Neuester Coup der innovativen Komplett-Service Bars ist die "Markthalle" in Krefeld. Dort ist Sushi-Daily Teil des neuen, exklusiven Konzeptes von real,-.



Die Sushi-Meister von Sushi Daily zaubern in der 38 qm großen Sushi-Bar mit Restaurant-Charakter vor den Augen der Kundschaft Sushi vom Feinsten, zudem gibt es eine eigens dafür kreierte Speisekarte. Sushi Daily ist in den europäischen Nachbarländern mit über 500 Standorten bereits Marktführer, setzt in Deutschland allerdings auf kontrolliertes Wachstum. Eine Voraussetzung für den Erfolg des Konzeptes ist Quality Leadership, welches sich auf die Wachstumsgeschwindigkeit und Auswahl der Standorte auswirkt.



"Unser Bestreben ist es, nachhaltig und langfristig der Maßstab für Qualität und Verantwortung im Bereich Sushi-Bar in Deutschland zu werden" so Alexander Tauer, Geschäftsführer von Sushi Daily in Deutschland. Mit dem Krefelder Standort ist nun ein weiterer Grundstein gelegt, im nächsten Jahr sollen noch viele weitere folgen. Auch der Krefelder Marktleiter Gabor Leisten freut sich über die asiatische Bereicherung seines Stores. Dank der regelmäßig durchgeführten Verkostungen können sich die Besucher der Markthalle von der überragenden Qualität von Sushi Daily überzeugen. So wird z.B. der nachhaltig gefangene Lachs nicht wie üblich tiefgefroren, sondern frisch vor den Augen der Gäste filetiert.



Interessierte Betreiber können sich gerne mit Alexander Tauer in Verbindung setzen.



