NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 54 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset erhöhte seine Kursziele für 27 europäische Aktien aus dem Transport-, Reise- und Freizeitsektor um durchschnittlich 6 Prozent. Den Schritt begründete er in einer Studie vom Donnerstag mit der Anpassung seiner Prognosen an die jüngste Zins-, Währungs- und Ölpreisentwicklung sowie mit der Verlagerung seines Bewertungshorizonts von 2017 auf 2018./edh/tav

ISIN DE0005773303

AXC0174 2016-12-22/16:05