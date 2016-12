Bei sharedeals.de verfolgen wir für Sie aufmerksam die Entwicklungen der bekannten Social Media- und Internet-Unternehmen weltweit. Darunter Ströer Media (WKN: 749399), Facebook (WKN: A1JWVX), Mail.ru Group (WKN: A1C8BP), Tencent (WKN: A1138D) sowie Hello Pal International (WKN: A2AHUG).

Seit der Trump-Wahl stiegen Stahlwerte und Kohleaktien an. Doch die Internetunternehmen der 2. Generation blieben zuletzt zurück und es wurden Vergleiche mit dem Jahr 2000 und der damaligen Internetblase aufgestellt. Dieser Vergleich hinkt gewaltig, denn mittlerweile haben sich viele Internetwerte als wachstumsstarke Gewinnmaschinen etabliert und befinden sich weiter auf Wachstumskurs. Die Bewertungen sind zudem wesentlich günstiger als damals. Wir unterzogen vier beliebte, internationale Internet- und Social-Media-Werte einem Schnell-Check und prüften, ob Sie bei dem einen oder anderen Titel noch einsteigen sollten. Und wir wurden fündig…

Ströer-Kurs stabilisiert sich

Quelle: comdirect.de

Der Internetvermarkter Ströer Media kommt der Gattung einer Internet- und Social-Media-Aktie in Deutschland am nächsten. Das Unternehmen profitiert als medienübergreifender Werbevermarkter vom Konvergenzthema. Darunter versteht man das Zusammenwachsen von Außenwerbung, wie sie im öffentlichen Raum zu sehen ist, mit der Digitalwerbung im Internet, Radio und TV. Ströer Media war in den ersten 9 Monaten 2016 mit 1,7 Mrd. verkauften Werbeanzeigen über alle Kanäle hinweg der drittgrößte Anbieter in Deutschland vor Axel Springer.

Mit der Übernahme von T-Online im letzten Jahr stieß man in neue Geschäftsfelder und zahlenseitig in Rekordsphären vor. 2016 dürfte ein Umsatz vin einer Milliarden Euro geknackt werden. In den ersten 9 Monaten lag der Umsatz bei 766 Mio. € und das operative Ergebnis (EBITDA) bei 178 Mio. €.

Vorstandschef Udo Müller bekräftigte zuletzt die Jahresprognose mit einem Umsatz von 1,15 Mrd. € sowie einem operativen Gewinn (EBITDA) von mehr als 280 Mio. €. Im kommenden Jahr sollen es 1,2-1,3 Mrd. € bei über 320 Mio. € EBITDA werden.

Günstige Bewertung wegen fehlendem Kernwachstum und Fragen bei der Rechnungslegung

Am wenigsten schmeckt Analysten und Investoren, dass Ströer nur ein vergleichsweise langsames organisches Wachstum von zuletzt 7% aufbot und der überwiegende Teil des Wachstums mittels Übernahmen generiert wurde.

Diese Zukäufe und die hohe Kursbewertung, welche sich zu Jahresbeginn auf das 20-fache EV/EBITDA belief, motivierten den bekannten Leerverkäufer Muddy Waters dazu, einen negativen Research-Report zu veröffentlichen und eine Short-Attacke auf Ströer zu fahren. Im Kern war die Aussage einer Überbewertung auch zutreffend. Mittlerweile ist die diese jedoch weitgehend abgebaut und wir sehen anhand des Geschäftsmodells mehr Chancen als Risiken.

Gemessen am EV/EBITDA, einer beliebten Richtgröße für die Bewertung, liegt Ströer bezogen auf die Erwartungen 2017 bei etwa 8. Dies ist fair für eine Medienaktie. Zum Beispiel wird ProSiebenSat1 Media (WKN: PSM777) mit dem 9-fachen EV/EBITDA 17e bewertet. Ströer könnte außerdem das stabile Kerngeschäft und die daraus resultierenden Einnahmen zum Schuldenabbau nutzen, um den Wert der Aktie zu stützen.

Wir sehen bei aktuell 40 € pro Aktie durchaus das Potenzial einer Stabilisierung und möglicherweise leichten Erholungstendenzen.

Die Bäume werden allerdings nicht in den Himmel wachsen. Ein weiterer Grund für die günstige Bewertung liegt darin begründet, dass T-Online bisher eine sehr angestaubte Marke war, welche ihren Weg mit der kaum bekannten und bei jungen Usern eher unbeliebten Social Media-Plattform "Stayfriends" gehen muss und dies in einem von Facebook dominierten Land. Die Vergangenheit zeigte deutlich, dass sich starke Internetmarken monopolartig ausbreiten und nur wenig Platz für den zweiten oder drittgrößten Anbieter lassen.

Facebook der Platzhirsch mit durchschnittlicher Bewertung

Quelle: comdirect.de

Zu Facebook muss man relativ wenig schreiben. Jedem ist die Plattform, gemeinsam mit dem beliebten Mobile-Messengern WhatsApp und die zugehörigen Vermarktungsstrategien bekannt. Facebook wird jeden ...

