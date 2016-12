Bereits am 23. November 2016 hatten wir über die erste Unternehmensmeldung zum Eintritt in das Lithium-Business berichtet. Die australische Bergbaugesellschaft Australian Vanadium Ltd. (ASX: AVL; ISIN: AU000000AVL6; WKN: A2ABRH) hat die Option gezogen zu 50,03% Eigentümer an der aussichtsreichen Lithium-Liegenschaft in Südafrika zu werden. Nun hat das Unternehmen in einer Sondermeldung alle Details zu diesem Abschluss veröffentlicht. Man hat die Akquisition der South African Lithium Pty Ltd, der zu 50,03% das Areal gehört, durch die Übernahme von 100% Geschäftsanteilen der Gesellschaft endgültig abgeschlossen. Abb1: Lageplan des Lithiumareals in Südafrika (Quelle: Australian Vanadium) Das Projekt liegt rd. 80km nördlich von Sprogbok in der Provinz "Northern Cape" in Südafrika. Das Areal liegt am westlichen Ende der "Northern Cape Pegmatitfaltung" und ist bekannt für seine gute und wirtschaftliche Mineralisierung. Das Management hält derzeit umfangreiche Besprechungen mit seinem Partner SALT (South African Lithium Pty Ltd.) ab um die kommenden Aufgaben und Arbeiten zu strukturieren. Bereits während der Besichtigungen haben sich an die Oberfläche ragende Pegmatite von rd. 50 Meter in der Breite und rd. 500 Meter in der Länge gezeigt, die nun prioritäre Erkundungsziele darstellen. Abb2: Zone mit erkennbarer Oberflächenmineralisierung (Quelle: Australian Vanadium) In einer Aufnahme vor Ort sind die vorhandenen Pegmatitvorkommen an der Oberfläche schön zu sehen. Abb3: Pegmatitsichtung, aufgenommen in Richtung WNW (Quelle: Australian Vanadium) Arbeitsprogramm für 2017 Interessant für alle...

