Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA7809111031 Rubicon Minerals Corp. 22.12.2016 CA7809115099 Rubicon Minerals Corp. 23.12.2016 Tausch 162,1:1

US39036P3082 Great Elm Capital Group Inc. 22.12.2016 US39036P2092 Great Elm Capital Group Inc. 23.12.2016 Tausch 1:1

CA36354R2054 Galileo Exploration Ltd. 22.12.2016 CA3635461021 Galileo Exploration Ltd. 23.12.2016 Tausch 1:1

CA72763M2067 Plate Resources Inc. 22.12.2016 CA0396621017 Plate Resources Inc. 23.12.2016 Tausch 2:1