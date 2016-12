Dow Jones - Festgefahren

Hallo am Nachmittag,

geht den Käufern in den US Indizes so langsam die Puste aus? Der Dow Jones Industrial Average® jedenfalls bewegte sich gestern kaum mehr von der Stelle. Es scheint, als wäre der Handel kurz vor Weihnachten nahezu komplett eingeschlafen. Für einen bullischen Ausbruch benötigt der Index in jedem Fall wieder Momentum.

Die Hochs bei 19.987 Punkten zusammen mit der runden 20.000-Punkte-Marke bilden den kurzfristigen Schlüsselwiderstand. Erst ein Anstieg darüber würde Potenzial auf 20.150 Punkte eröffnen. Solange der Index dagegen nur herumdümpelt, müssen auch Umwege über die Unterseite einkalkuliert werden. Dabei dienen der EMA50 bei 19.860 und die Horizontale bei 19.824 Punkten als Unterstützungen.

Stand jetzt müssen sich die Käufer erst unter 19.750 Punkten Gedanken über eine ausgeprägtere Konsolidierung im Index machen. Die wahrscheinlichste Variante ist ein Seitwärtsgeschiebe bis in die erste Januarwoche hinein.