Bad Marienberg - Die SOLIT Fonds GmbH legt am 2. Januar 2017 den Friedrich & Weik Wertefonds R (ISIN DE000A2AQ952/ WKN A2AQ95) auf.Das Zeitalter hoher Renditen und der Papierwerte ist vorbei und das wird auch noch lange so bleiben. Folglich muss in Zeiten wie diesen Vermögenssicherung oberste Priorität haben. Friedrich & Weik Wertefonds R ist ein Fonds, der nachhaltig und langfristig in Sachwerte investiert, der seinen Anlegern keine unrealistischen Renditen verspricht und der darum auch nicht gezwungen ist, risikoreiche Investments zu tätigen, um kurzfristige Gewinne zu erzielen.

