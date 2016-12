BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Attentat am Breitscheidplatz in Berlin verdichten sich die Hinweise auf eine Täterschaft des flüchtigen Tunesiers Anis Amri. Der Mann, nach dem europaweit gefahndet wird, sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit" wirklich der Attentäter von Berlin, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Donnerstag in Berlin. Im Fahrerhaus des Lastwagens, der für das Attentat benutzt wurde, seien seine Fingerabdrücke gefunden worden. "Und es gibt auch zusätzliche Hinweise, die das nahelegen", sagte der CDU-Politiker.

December 22, 2016

