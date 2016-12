NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag im frühen Handel moderate Verluste verzeichnet und sich damit von ihren Rekordhöhen etwas entfernt. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,10 Prozent auf 19 922,24 Punkte nach unten. Die Marke von 20 000 Punkten, an die der Leitindex in dieser Woche bis auf 13 Zähler herangekommen war, erweist sich als zäher Widerstand. Der breiter gefasste S&P 500 gab am Donnerstag zuletzt um 0,16 Prozent auf 2261,59 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,16 Prozent auf 4940,89 Punkte.

Kurz vor Weihnachten wurden noch zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht, die zusammengenommen durchwachsen ausfielen. Am Aktienmarkt in New York sorgten sie kaum für Bewegung. Die Daten stehen nach der jüngsten Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed momentan auch nicht ganz so stark im Fokus wie in den Wochen und Monaten zuvor.

Im Dow-Jones-Index waren die Aktien des Telekomkonzerns Verizon mit plus 1,14 Prozent der stärkste Wert, während die Papiere des Einzelhändlers Walmart mit minus 1,05 Prozent ans Index-Ende rutschten.

Im Fokus stand aber vor allem die neue Umsatzprognose des Halbleiterspezialisten Micron Technology für das laufende Quartal, von der sich Analysten positiv überrascht zeigten. Der sich stabilisierende PC-Markt und Preisanhebungen für Speicherchips hatten zudem bereits im vergangenen Jahresviertel für eine Rückkehr zu Umsatz- und Ergebniswachstum gesorgt. Das Analysehaus Needham nahm die gute Entwicklung bei Micron zum Anlass, die Aktien auf "Buy" hochzustufen. Das Resultat an der Börse war ein sattes Kursplus von bislang 13,80 Prozent./ajx/he

