Ein Promi-Faktor regt heute bei Weight Watchers die Phantasie an: Weil die Großaktionärin Oprah Winfrey nach eigener Angabe dank Weight Watchers 40 Pfund abgenommen hat, steigen Börsianer massiv ein und treiben den Aktienkurs 10 Prozent in die Höhe.



Mit der Aussage "Ich esse alles, was ich mag" der prominenten Talkmasterin geht Weight Watchers in seine wichtigste Werbe-Jahreszeit, die Abnehmsaison nach Weihnachten.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info