Die Commerzbank sortiert Finanzkreisen zufolge Kunden und Dienstleistungen im Zahlungsverkehr am Persischen Golf aus. Die zweitgrößte deutsche Bank habe Kunden in der Region mitgeteilt, sie werde vom 1. Januar an Zahlungen in Euro nicht mehr für sie abwickeln, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Den vollständigen Artikel lesen ...