Wenn sich an Heiligabend Familien um den Tannenbaum versammeln, herrscht an deutschen Flughäfen reger Betrieb. Nicht nur Starts und Landungen sorgen dafür, dass hier keine Ruhe einkehrt.

Wer an Heiligabend einen deutschen Flughafen besucht, findet sich an einem Ort höchster Betriebsamkeit wieder. Während Deutschlands Innenstädte am 24. Dezember dank geschlossener Läden schon am Nachmittag weitgehend leergefegt sind, halten die Airports des Landes die Stellung.

Der Flugbetrieb

Am Flughafen München starten die letzten Flüge an Heiligabend beispielsweise um 21:45 und fliegen ihre Passagiere in die Golfregion, also in Länder die traditionell eher wenig mit Weihnachten anfangen können. In den gesamten Weihnachtsferien stehen 75 Flüge in die Vereinigten Arabischen Emirate auf dem Programm.

Ansonsten zeigt sich bei der Auswahl der Flugziele die Sehnsucht der Deutschen nach einem Winter im Warmen: Italien, Spanien und die Karibik stehen hoch im Kurs.

Auch wer vom Rhein aus in den Weihnachtsurlaub startet scheint sich nach Sonne satt zu sehnen. Beliebte Reiseziele, die vom Flughafen Düsseldorf angeflogen werden, sind die ...

