USA: Wirtschaft wächst etwas stärker als erwartet

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft ist im Sommer etwas stärker gewachsen als bisher gedacht. Von Anfang Juli bis Ende September habe sich die Wirtschaftsleistung (BIP) um eine auf das Jahr hochgerechnete Rate von 3,5 Prozent erhöht, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in einer dritten Schätzung mit. Die zweite Schätzung hatte bei 3,2 Prozent gelegen. Bankvolkswirte hatten aktuell mit einer Rate von 3,3 Prozent gerechnet.

USA: Private Konsumausgaben steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte im November schwächer gestiegen als erwartet. Die Ausgaben erhöhten sich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Allerdings erhöhten sich die Ausgaben im Vormonat nach neuen Zahlen um 0,4 Prozent und nicht, wie ursprünglich ermittelt, um 0,3 Prozent.

USA: Frühindikatoren stagnieren im November

WASHINGTON - In den USA hat der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im November überraschend nicht zugelegt. Im Vergleich zum Vormonat habe der Indikator stagniert, teilte das private Forschungsinstitut Conference Board am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten einen leichten Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Im Oktober war der Indikator noch um 0,1 Prozent nach oben geklettert.

USA: FHFA-Hauspreisindex steigt etwas weniger als erwartet

NEW YORK - In den USA hat sich der Anstieg der Hauspreise im Oktober etwas schwächer als erwartet fortgesetzt. Zum Vormonat sei das Preisniveau um 0,4 Prozent gestiegen, teilte die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Donnerstag in New York mit. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Hauspreise noch um 0,6 Prozent gestiegen.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen deutlich

WASHINGTON - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Sie erhöhten sich um 21 000 auf 275 000 Anträge, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang auf 257 000 Anträge gerechnet. Der aussagekräftigere Vierwochenschnitt stieg um 6000 auf 263 750 Anträge.

USA: Aufträge für langlebige Güter sinken weniger als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Neuaufträge für langlebige Güter im November etwas weniger gefallen als erwartet. Die Aufträge seien um 4,6 Prozent zum Vormonat gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 4,8 Prozent gerechnet. Zudem ist der Anstieg im Vormonat mit revidierten 4,8 Prozent stärker ausgefallen als zunächst ermittelt. In einer ersten Schätzung war noch ein Zuwachs von 4,6 ermittelt worden.

Altkanzler Schröder lobt Trumps geplante Industriepolitik

HANNOVER - Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat sich lobend zur geplanten Wirtschaftspolitik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump geäußert. "Zu sagen: Ich kümmere mich um die Kerne der Industrie, das finde ich richtig", sagte Schröder der "Wirtschaftswoche". Trump plant wieder mehr Industriearbeitsplätze in den USA zu schaffen. Das sei die Aufgabe der Politik, gerade auch in einem Land wie Deutschland, betonte Schröder. Deshalb müsse sich die SPD für die Arbeitsplätze vor allem in der Industrie einsetzen.

ROUNDUP: Hinweise auf höhere Inflation in Deutschland - Importe werden teurer

WIESBADEN - In Deutschland gibt es Anzeichen für einen womöglich schneller als bislang erwarteten Anstieg der Inflation. Zahlen zu den Preisen importierter Güter überraschten Experten am Donnerstag durch einen erstmaligen Zuwachs seit mehreren Jahren. Höhere Preise von Öl und anderen Rohstoffen sorgten für Auftrieb. Auch die produzierenden Unternehmen in Deutschland verlangen wieder mehr für ihre Waren. Einige Experten rechnen bereits zum Jahresbeginn 2017 mit einem Inflationsschock.

Italienische Bankenkrise: Unicredit-Chef glaubt weiter an konstruktive Lösung

DÜSSELDORF - In der sich zuspitzenden italienischen Bankenkrise rechnet Unicredit-Chef Jean-Pierre Mustier mit einem guten Ende. Die Krise hänge auch damit zusammen, dass die Regierung den Instituten anders als in Spanien und in Portugal nicht unter die Arme gegriffen habe. "Aber ich bin extrem zuversichtlich, dass es eine Lösung für Italiens Banken gibt", sagte er dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). Mustier, der seiner Bank erst vor kurzem eine Rosskur verordnet hatte, nannte keine weiteren Details, geht aber von einer "konstruktiven Lösung im besten Sinne der gesamten Bankbranche" aus.

