Basel - Luzern ist 2015 die erfolgreichste Tourismusdestination im Alpenraum gewesen, zumindest wenn es nach einem Index des Konjunkturforschungsinstituts BAK Basel geht. Im Wintertourismus haben allerdings österreichische Ziele die Nase vorn.

2015 hatten die Schweizer Tourismusorte mit dem starken Franken zu kämpfen, wie BAK Basel am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Übernachtungen in Hotels ging zurück, im Gegensatz zu den Alpendestinationen im Ausland. Dennoch konnte sich rund jede dritte der untersuchten 38 Schweizer Alpendestinationen steigern.

Berge und Seen

Über das ganze 2015 gesehen führt Luzern den "BAK TOPIndex" an. Unter den besten 15 von 149 gelisteten Destinationen ist neu auch Interlaken. Das gute Geschäft machten Luzern und Interlaken, die mit Bergen und See trumpfen können, im Sommer - sie führen die Sommerliste der Top 15 an. Auf ...

