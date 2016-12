Die DKMS soll Leukämiekranken beistehen. Hinter der Hilfsorganisation steht die Industriellenfamilie Reimann, die die Stiftung mit unternehmerischer Denke führt. Ein Vorbild für andere?

Eine Kapelle aus verwittertem Sandstein, ein alter Teich neben einem halb verfallenen Haus und ein weiter Blick Richtung Schwäbische Alb: die malerische Ruhe am Hofgut Kreßbach im Süden von Tübingen ist der ideale Sitz einer mildtätigen Stiftung.

Doch an der Pforte des alten Herrenhauses ist Schluss mit der Idylle. Hier sitzt keine gewöhnliche Stiftung, sondern die DKMS, die von hier aus Leukämiekranken in aller Welt hilft. Auch wenn die ehemalige Deutsche Knochenmarkspenderdatei zu den Topmarken der Gemeinnützigkeit in Europa gehört: "Wir arbeiten bei aller Gemeinnützigkeit wie ein Unternehmen", sagt DKMS-Chef Alexander Schmidt, laut Visitenkarte Chief Executive Officer, ein Titel den sonst Konzernlenker führen.

Ziel des ehemalige Beraters der Boston Consulting Group: Die DKMS soll nicht nur wie jüngst bei einer Umfrage des Onlinemarktforschers YouGov Deutschlands beliebteste Spendenorganisation sein, sondern auch die effizienteste. Wo es andere Wohltäter als Erfolg sehen, wenn ein möglichst geringer Anteil der Spenden für die Verwaltung draufgeht, setzt Schmidt im besten Berater-Jargon auf KPIs (Key Performance Indicators) genannte Faktoren, die sich messen und jedes Jahr verbessern lassen, und das möglichst um einen zweistelligen Prozentsatz.

Dazu zählen beispielsweise die Zahl zusätzlich registrierter Spendewilliger von derzeit 1,3 Millionen im Jahr, pro Tag 18 Transplantationen und die Zeit von der Leukämie-Diagnose eines Patienten bis zur Übertragung der aus Knochenmark oder Blutplasma gewonnenen Stammzellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...