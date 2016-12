Nicht einmal ein Prozent der Anteilseigner des österreichischen Wohnimmobilienkonzerns Conwert haben sich für die angebotenen Vonovia-Aktien entschieden. Die vorgeschriebene Bar-Offerte war deutlich attraktiver.

Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat sich mehr als 71 Prozent am österreichischen Rivalen Conwert gesichert. Die meisten Conwert-Aktionäre verschmähten aber die angebotenen Vonovia-Aktien und entschieden sich für das - letztlich lukrativere - Bar-Angebot, wie der neue Eigentümer am Donnerstag mitteilte. Die Offerte sei für 71,54 Prozent der Conwert-Aktien angenommen worden, nur 0,67 Prozent der Anteilseigner wollten Vonovia-Aktien haben. Die in Österreich vorgeschriebene Bar-Offerte war ...

