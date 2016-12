Schon zwei Versuche hat es seit 2013 gegeben den hochverschuldeten Folienhersteller Klöckner Pentaplast zu verkaufen. Jetzt möchte der Eigentümer das Unternehmen an die New Yorker Börse bringen, um sich davon zu trennen.

Der rheinland-pfälzische Folienhersteller Klöckner Pentaplast macht mit seinen Börsenplänen in den USA Ernst. Das Unternehmen aus Montabaur hat die nötigen Dokumente für eine Neuemission an der New Yorker Börse bei der amerikanischen Börsenaufsicht eingereicht. Begleitet wird der Hersteller von Pharma- und Lebensmittel-Verpackungen federführend von den Investmentbanken Citi, Goldman Sachs und Credit Suisse. Sein Eigentümer, der Finanzinvestor SVP (Strategic Value Partners) nimmt damit einen neuen Anlauf, sich von dem hochverschuldeten Unternehmen zu trennen. Zwei Versuche, die Firma zu verkaufen, waren seit 2013 gescheitert.

Pläne für einen Börsengang in den USA waren bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...