Gold, Metalle und Spezialwerte sorgten für Gewinne: Die Aktienempfehlungen der WirtschaftsWoche haben sich mehrheitlich ausgezahlt. Hier die Bilanz der besten und der schwächsten Anlagetipps unserer Redaktion.

Die entscheidenden Kursgewinne im Börsenjahr 2016 kamen vor allem aus drei großen Anlagetrends: Goldminenaktien, Rohstoffaktien und ausgewählte Spezialwerte, die sich etwa in einem Turnaround befanden. Der Anstieg der Goldminen fiel auch deshalb so heftig aus, weil Aktien wie Newcrest, Anglogold oder Agnico Eagle eine mehrjährige Baisse hinter sich hatten und sich deshalb nur wenige Anleger an eine solche Spekulation wagten. Und in trockenen Tüchern sind die Gewinne erst, wenn sie mitgenommen werden. Das lehrt der abermalige Rückgang des Goldpreises seit dem Herbst. Kaufen und Liegenlassen funktioniert bei Goldaktien nicht. Gut möglich, dass der Preis für eine Unze Feingold in einem Umfeld leicht steigender Zinsen sogar noch einmal die Tiefs zwischen 1050 Dollar und 1100 Dollar auslotet. Erst dann wären Goldminen wieder ein erneuter Kauf - womöglich beflügelt durch aufkommende Inflationsängste 2017. Das könnte dann auch den noch spekulativeren Silberminen endlich wieder auf die Beine helfen.

Renaissance der Rohstoffwerte

Als besonders nachhaltig erwies sich bisher die Renaissance der Rohstoffwerte. Entscheidender Indikator dafür ist der Anstieg des Ölpreises. Der könnte nach den jüngsten Vereinbarungen zu Förderkürzungen im neuen Jahr in Richtung 70 Dollar klettern und Ölaktien wie PDC Energy, Marathon Oil oder Helmerich & Payne auch 2017 zu Favoriten machen. Massiv nach oben gedreht haben im Jahresverlauf auch die Aktien der diversifizierten Bergbaukonzerne wie Rio Tinto, die im neuen Jahr vor allem von höheren Notierungen bei Industriemetallen wie Kupfer, Zink oder Aluminium profitieren.

Schnelle Gewinne gab es im vergangenen Jahr bei mittelgroßen Wendewerten wie Lenzing, Südzucker oder Drägerwerk. Da hier die Bewertungen noch nicht überzogen sind, kann die Spekulation weitergehen. Kunststoffspezialist Covestro zeigt, wie ein Neuling an der Börse wesentlich erfolgreicher sein kann als der Mutterkonzern Bayer, der sich mit der umstrittenen Übernahme des amerikanischen Agrarchemikers Monsanto herumschlägt und dessen Aktie im Dax zu den Schlusslichtern zählt.

Echte Gewinne mit Standardwerten waren angesichts der durchwachsenen Gesamttendenz an den großen Börsen im vergangenen Jahr nicht leicht zu holen. Ausnahmefavoriten wie Infineon, Daimler, Siemens und Microsoft sollten aufgrund der Megatrends Digitalisierung und Mobilität und der zum Teil ordentlichen Dividende auch 2017 gut abschneiden.

Eine Enttäuschung waren 2016 langjährige Trendwerte. Pharmaklassiker wie AstraZeneca und Mylan litten unter dem politischen Widerstand gegen hohe Medikamentenpreise. Außerdem erweist es sich zunehmend als teuer und schwierig, alte Blockbuster durch neue wirksame Medikamente zu ersetzen. Entscheidende Bedeutung kommt hier der Biotechbranche zu. Hier dürfte es, wie aktuell im Fall der Schweizer Actelion, in Zukunft vermehrt zu milliardenschweren Übernahmen kommen.

Die besten Aktienempfehlungen 2016

Die besten Aktienempfehlungen 2016Aktie/ISIN

Empfohlen

in

Heft

Kurs

bei

Empfehlung

Höchstkurs

seit Empfehlung

Kursgewinn

beim Höchstkurs

Aktueller

Kurs¹

Kursentwicklung

seit

Empfehlung

Aktuelle

Einschätzung

Sibanye Gold

US8257242060

36,17 EUR18,80 EUR+204,7 Prozent6,65 EUR+7,8 Prozenthalten

New Gold

CA6445351068

32,09 EUR5,38 EUR+157,4 Prozent3,60 EUR+72,2 ProzentStoppkurs nachziehen

Detour Gold

CA2506691088

310,17 EUR25,04 EUR+146,2 Prozent12,98 EUR+27,6 Prozenthalten

Centamin

JE00B5TT1872

30,86 EUR2,10 EUR+144,7 Prozent1,54 EUR+78,8 ...

