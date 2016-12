HNA schliesst den Vollzug des Angebots für gategroup Aktien ab

ZÜRICH, 22. Dezember 2016 - Am 20. Mai 2016 hat HNA Aviation (Hong Kong) Air Catering Holding Co., Ltd., Hong Kong ("Anbieterin"), eine Tochtergesellschaft der HNA Group Co., Ltd. ("HNA"), den Angebotsprospekt zur öffentlichen Übernahmeofferte ("Angebot"), für alle sich im Umlauf befindenden Namenaktien der gategroup Holding AG ("gategroup Aktien") publiziert.



Die Anbieterin hat das Angebot heute, am 22. Dezember 2016, durch Zahlung des Angebotspreises an die gategroup Aktionäre, welche ihre Aktien unter dem Angebot angedient haben, vollzogen.

Ebenfalls heute treten die neuen Mitglieder des Verwaltungsrats Adam Tan (Präsident), Di Xin, Frank Nang, Stewart Gordon Smith und Xavier Rossinyol, welche an der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 29. Juli 2016 gewählt wurden, ihr Amt an. Mit Ausnahme von Frederick W. Reid, der als Verwaltungsratsmitglied wiedergewählt wurde, sind alle bisherigen Verwaltungsratsmitglieder zum Datum des Vollzugs zurückgetreten.



Die separate Handelslinie für gategroup Aktien, welche unter dem Angebot angedient worden sind, wurde am 20. Dezember 2016 geschlossen. Unmittelbar nach dem Vollzug des Angebots wird gategroup bei der SIX Swiss Exchange gemäss deren Kotierungsreglement ein Gesuch einreichen zur Dekotierung der gategroup Aktien und auf eine Befreiung von gewissen Offenlegungs- und Publizitätsverpflichtungen bis zum Tag der Dekotierung der gategroup Aktien.



Adam Tan, CEO der HNA Group und neuer Verwaltungsratspräsident von gategroup sagt: "Heute ist ein grosser Tag für HNA und gategroup. Es ist der krönende Abschluss arbeitsreicher Monate und ein perfektes Beispiel dafür, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Ich möchte allen Mitarbeitenden von gategroup für ihren Beitrag zum heutigen Erfolg von gategroup danken und wir freuen uns, Sie alle in der HNA-Familie willkommen zu heissen. "

Xavier Rossinyol, Chief Executive Officer von gategroup, meinte: "Nach eineinhalb Jahren unter der neuen Strategie, welche finanzielle und marktseitige Fortschritte zeitigt, ist die Übernahme durch HNA der richtige Schritt für gategroup. Sie wird das Unternehmen auf eine neue Stufe unserer Strategie von Effizienzverbesserungen und Wachstum heben, vor allem in der Region Asien-Pazifik. Wir freuen uns, das Geschäft unter der Führung unseres neuen Hauptaktionärs und Verwaltungsrats zu stärken und weiter auszubauen. Das Unternehmen und dessen Mitarbeitende engagieren sich voll, um weiterhin gute Ergebnisse zu liefern, und danken dem aktuellen Verwaltungsrat für die Unterstützung und dem neuen Aktionariat für das Vertrauen. Kunden, Lieferanten und Mitarbeitende werden alle von der engen Zusammenarbeit mit unseren neuen Besitzern profitieren."



Weiterführende Informationen zum öffentlichen Kaufangebot von HNA Aviation Air Catering sind publiziert unter: (http://www.gategroup.com/investors/hna-to-acquire-gategroup: http://www.gategroup.com/investors/hna-to-acquire-gategroup)



Über gategroup

gategroup ist ein führender und weltweit tätiger Anbieter von Onboard-Dienstleistungen für Unternehmen imBereich Passagierbeförderung. Das Unternehmen ist auf folgende Bereiche spezialisiert: Catering und Hospitality; Versorgung und Logistik; Onboard-Produkte und Dienstleistungen. 2015 erzielte gategroup einen Umsatz von total CHF 3,0 Mrd. und ein adjustiertes EBITDA von CHF 169,4 Mio. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit über 28"000 Mitarbeitende. Für weitere Informationen: (www.gategroup.com: http://www.gategroup.com)



