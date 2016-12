Die BaFin stellt ihre Untersuchung aktiver Fonds ein, die nah am Index investieren. Eine neue Gebührenordnung für die aktiv gemanagten Fonds gibt es nicht. Doch einige Transparenzdefizite müssten ausgebügelt werden, verlangt die Aufsichtsbehörde.In einer Meldung zum Abschluss der Untersuchungen gegen "Closet Indexing" einiger Kapitalanlagegesellschaften (KAG) sieht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) "derzeit keinen Anlass, aufgrund der Untersuchungsergebnisse in die Vergütungsstrukturen" der KAGs einzugreifen. Das bedeutet, aktive Fondsmanager, die nah am Index handeln, müssen ihre Gebühren nicht senken. Allerdings gebe es einige Transparenzdefizite, die ausgemerzt werden müssten.

Den vollständigen Artikel lesen ...