ZÜRICH (Dow Jones)--Im Einklang mit den übrigen europäischen Börsen haben sich auch die Kurse am Züricher Aktienmarkt am Donnerstag kaum bewegt. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 8.238 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 32,88 (zuvor: 39,15) Millionen Aktien.

Unter den Kursgewinnern ragten Actelion mit einem Plus von 4,1 Prozent heraus. Hier war es erneut die Hoffnung auf eine Fusion oder Übernahme (M&A), die den Kurs nach oben trieb. Am Mittwoch nach Börsenschluss in Zürich war bekannt geworden, dass Johnson & Johnson sich nun doch wieder in Verhandlungen mit Actelion befindet. Erst in der vergangenen Woche hatte der US-Konzern seine Offerte für das schweizerische Unternehmen zurückgezogen, weil er mit den Preisvorstellungen Actelions nicht einverstanden war. Zwischenzeitlich war auch die französische Sanofi als möglicher Kaufinteressent genannt worden. Das Hin und Her hatte die Actelion-Aktie seit der vergangenen Woche auf eine Berg- und Talfahrt geschickt.

Die ungewisse Zukunft der angeschlagenen italienischen Bank Monte dei Paschi, die als ältestes Geldinstitut der Welt gilt, lastete in ganz Europa auf den Aktien der Banken. In Zürich büßten Credit Suisse und UBS je 0,9 Prozent ein. Julius Bär gaben um 0,4 Prozent nach.

December 22, 2016

