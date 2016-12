Nach dem Berliner Terroranschlag hat es bislang noch keine Festnahmen gegeben. Das sagte Frauke Köhler, Sprecherin der Bundesanwaltschaft, am Donnerstagabend in Karlsruhe.

Es habe Durchsuchungen in Berlin und in NRW gegeben, wo sich der Tatverdächtige Tunesier Anis Amri in der Vergangenheit aufgehalten hatte. Außerdem sei ein Reisebus bei Heilbronn kontrolliert worden. Man gehe, nachdem man Fingerabdrücke von Amri am Tat-Lkw gefunden habe, nun fest davon aus, dass der Verdächtige das Fahrzeug gesteuert habe. Deswegen sei mittlerweile Haftbefehl gegen Amri erlassen worden.

Weitere Details zur Fahndung wollte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft nicht nennen, um den Fahndungserfolg nicht zu gefährden. Bei dem Anschlag am Montagabend in Berlin wurden zwölf Menschen getötet und 49 verletzt. 14 der Verletzten schweben noch in Lebensgefahr.