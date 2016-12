Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag nach den leichten Abgaben am Vortag erneut kaum verändert, moderat im Plus abgeschlossen. In einem flauen und an Impulsen armen Geschäft, schlug der Leitindex SMI bis Handelsende keine klare Richtung ein. Die Anleger seien bereits in Weihnachtsstimmung und auf entsprechend geringem Niveau bewege sich daher das Handelsvolumen, meinte ein Händler. Auch die zahlreich in den USA veröffentlichten und durchmischt ausgefallenen Konjunkturdaten haben das Geschäft nicht belebt.

Insgesamt sei die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten gut, und auch beim Blick auf das kommende Jahr herrsche Optimismus, so der Händler weiter. Dabei würden politische Risiken etwa mit den in der Eurozone anstehenden Wahlen derzeit noch ausgeblendet. Dass der SMI das Jahresminus von rund 6% bis zum Jahreswechsel noch aufholen kann, scheint aber wenig wahrscheinlich. Schliesslich hätten viele Marktteilnehmer ihre Bücher für 2016 bereits geschlossen. Am Berichtstag machte hierzulande erneut die von Übernahmespekulationen getragenen Actelion auf sich aufmerksam.

Bis Börsenschluss gewann der Swiss Market Index (SMI) leichte 0,06% auf 8'237,98 Punkte dazu. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, stieg um 0,15% auf 1'301,37 Punkte und der breite ...

