London - Mit dem nahenden Weihnachtsfest verlieren Europas Aktienmärkte an Dynamik. Der EuroStoxx 50 schloss am Donnerstag 0,04 Prozent schwächer bei 3269,51 Punkten. Noch am Dienstag hatte der Eurozonen-Leitindex seine Anfang Dezember begonnene Rally mit einem Jahreshoch bei 3279 Punkten gekrönt.

Der CAC 40 in Paris beendete den Handel am Donnerstag mit plus 0,02 Prozent auf 4834,63 Punkte. ...

