Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit einem kleinen Minus den Handel beendet. Der DAX schloss 0,1 Prozent leichter bei 11.456 Punkten, das Jahreshoch vom Vortag liegt nur 24 Punkte darüber. Zwei Tage vor Weihnachten haben die Anleger vereinzelt Gewinne mitgenommen. Der Euro, der zum Dollar zeitweise auf knapp 1,05 zulegte, belastete leicht. Die meisten Investoren dürften mit der Performance in diesem Jahr zufrieden sein. Einschließlich der gezahlten Dividenden hat der DAX seit Jahresbeginn um gut 7 Prozent zugelegt. Dies ist deutlich mehr, als momentan bei Anleihen zu erzielen ist.

Warten bei der Deutschen Bank

Bei der Deutsche Bank wird momentan auf Nachrichten aus den USA gewartet. Noch in diesem Jahr könnte es wohl eine Einigung in dem Verfahren mit dem US-Justizministerium geben. In Frankfurt wird gehofft, dass der Betrag deutlich unterhalb der zunächst im Raum stehenden 14 Milliarden US-Dollar ausfällt. An der Börse wird darauf gesetzt, dass der Betrag nur etwa halb so hoch ausfällt. Die Aktie der Deutschen Bank stellte mit einem Minus von 1,4 Prozent den größten Verlierer im DAX.

Häuslebauer sorgen für gute Geschäfte bei Hornbach

Die Neunmonatszahlen der Hornbach Holding wurden mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent quittiert. Ein überraschend starkes EBIT spiegele ein gestiegenes Kostenbewusstsein wider, sagte Analyst Thomas Maul von der DZ Bank. Trotz der Aufwendungen für die Digitalisierung des Unternehmens seien die Kosten weniger stark gestiegen als die Umsätze. Die Gewinn- und Umsatzprognosen für das Gesamtjahr wurden bestätigt.

Das Geschäft mit der Mode läuft dagegen weiterhin nicht, bei Gerry Weber wird nun das Tafelsilber veräußert. Um die Jahresprognose 2015/16 zu erreichen, hat das Unternehmen eine Immobilie verkauft und damit einen außerordentlichen Ertrag erzielt. "Die Restrukturierung muss langsam greifen", mahnte ein Aktien-Händler an. Die Aktie schloss 2,1 Prozent im Minus.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 50,4 (Vortag: 64,1) Millionen Aktien im Wert von rund 2,02 (Vortag: 2,50) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner, 14 -verlierer und 2 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.456,10 -0,11% +6,64% DAX-Future 11.448,00 -0,19% +5,66% XDAX 11.446,98 -0,12% +6,98% MDAX 22.048,52 -0,08% +6,13% TecDAX 1.778,62 -0,44% -2,85% SDAX 9.415,42 -0,59% +3,48% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,17 -15 ===

