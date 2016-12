NEW YORK (Dow Jones)--Kleine Verluste prägen den US-Aktienhandel an der Wall Street am Donnerstag. Marktteilnehmer sprechen von einem ruhigen Geschäft vor dem Weihnachtswochenende. Vor den Feiertagen hätten Händler wenig Lust, neue Positionen aufzubauen. Der Angriff auf die 20.000-Punkte-Marke im Dow-Jones-Index dürfte erst einmal verschoben werden. Gegen Mittag (Ortszeit New York) verliert der Dow 0,2 Prozent auf 19.893 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,6 Prozent.

Die US-Konjunkturdaten vom Tage wiesen keine einheitliche Tendenz auf und geben dem Markt keine positiven Impulse. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind zwar auf den höchsten Wert seit sechs Monaten gestiegen, weisen aber dennoch auf einen gesunden Arbeitsmarkt hin. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter verzeichnete den ersten, wenn auch erwarteten, Rückgang seit fünf Monaten. Allerdings fiel dieser nicht ganz so stark aus wie von Ökonomen erwartet. Dagegen hat das US-BIP im dritten Quartal um 3,5 Prozent zugelegt und damit das stärkste Wachstum seit zwei Jahren verzeichnet. Volkswirte hatten für die finale Lesung eine Zunahme um 3,3 Prozent prognostiziert.

Die persönlichen Einkommen der US-Bürger stagnierten im November auf Monatssicht, während Volkswirte einen Anstieg um 0,3 Prozent vorhergesagt hatten. Die Ausgaben stiegen um 0,2 Prozent und blieben damit unter dem Ökonomenkonsens von plus 0,3 Prozent. Der Index der Frühindikatoren für November zeigte sich unverändert; hier war ein Anstieg um 0,1 Prozent erwartet worden.

Wenig Bewegung bei Gold und Devisen

Der Handel am Rohstoffmarkt dünnt nach Angaben von Händlern immer weiter aus. "Ich würde mit keinen größeren Bewegungen von heute bis zum neuen Jahr mehr rechnen", sagt Analyst David Govett von Marex Spectron. Zudem habe der Preis für Gold im nun auslaufenden Quartal rund 15 Prozent eingebüßt, ausgelöst durch die avisierte steilere Zinskurve der US-Notenbank für 2017 und den festen Dollar, ergänzt ein Teilnehmer. Der Preis für die Feinunze zeigt sich kaum verändert bei etwa 1.130 Dollar.

Auch am Devisenmarkt wird das Geschäft zunehmend dünner. Der Euro behauptet sich bei rund 1,0450 Dollar. Am US-Anleihemarkt geben die Notierungen die leichten Gewinne des Vortages wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 1Basispunkt auf 2,55 Prozent.

Die Ölpreise zeigen sich abermals volatil. Nach anfänglichen Verlusten geht es nun leicht nach oben, was Beobachter mit den überraschend guten BIP-Daten aus den USA begründen. Diese hätten Hoffnungen auf eine konjunkturbedingt höhere Nachfrage geweckt. Belastungsfaktor ist aber weiterhin der überraschende Anstieg der wöchentlichen US-Lagerdaten vom Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,8 Prozent auf 52,89 Dollar. Für Brent geht es um 1,0 Prozent auf 54,99 Dollar nach oben.

Apple und Nokia mit Patentstreit im Blickpunkt

In den Fokus rücken die Aktien von Nokia und Apple. Die Finnen haben den US-Konzern in Deutschland und den USA verklagt. Apple habe mit seinen Produkten eine ganze Reihe von Nokia-Patenten verletzt, lautet der Vorwurf. Dieser betrifft 32 Patente. "Fünf Jahre lang herrschte Ruhe zwischen Nokia und Apple. Nun könnte es wieder zu jahrelangen Auseinandersetzungen kommen", kommentiert ein Händler.

Telekom-Analyst Mathias Lundberg von der Swedbank weist darauf hin, dass derartige Auseinandersetzungen oft schon vor einem Gerichtsentscheid beigelegt würden und erinnert an frühere Patentauseinandersetzungen, einschließlich der Beilegung des Streits zwischen Ericsson und Apple im vergangenen Jahr. Die Aktien von Apple fallen um 0,7 Prozent, die Titel von Nokia geben an der Börse in Helsinki um rund 5 Prozent nach.

Die Papiere von Micron Technology steigen um 12,7 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie des auf Speicherchips spezialisierten Unternehmens belief sich auf 32 Cent und lag damit 4 Cent über der Analystenerwartung. Insgesamt betrug der Gewinn 180 Millionen Dollar. Der Umsatz stieg um 18,5 Prozent auf 3,97 Milliarden Dollar und bewegte sich damit im Rahmen der Erwartung.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.893,12 -0,24 -48,84 14,16 S&P-500 2.257,25 -0,35 -7,93 10,44 Nasdaq-Comp. 5.439,89 -0,58 -31,54 8,64 Nasdaq-100 4.924,69 -0,49 -24,21 7,22 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 2 Jahre 1,20 0,8 1,19 5 Jahre 2,03 1,2 2,02 7 Jahre 2,35 0,6 2,34 10 Jahre 2,55 0,8 2,54 30 Jahre 3,13 2,2 3,11 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Uhr Mi, 17.14 Uhr % YTD EUR/USD 1,0447 +0,03% 1,0445 1,0429 -3,8% EUR/JPY 122,8057 -0,03% 122,8430 122,74 -16,6% EUR/CHF 1,0714 +0,09% 1,0704 1,0701 -1,5% EUR/GBP 0,8501 +0,71% 0,8449 1,1853 +15,4% USD/JPY 117,55 -0,05% 117,61 117,68 +0,1% GBP/USD 1,2289 -0,61% 1,2364 1,2361 -16,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,89 52,49 +0,8% 0,40 +18,6% Brent/ICE 54,99 54,46 +1,0% 0,53 +19,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.130,04 1.131,25 -0,1% -1,21 +6,5% Silber (Spot) 15,87 15,93 -0,4% -0,07 +14,8% Platin (Spot) 912,55 918,50 -0,6% -5,95 +2,4% Kupfer-Future 2,49 2,49 +0,1% +0,00 +15,6% ===

