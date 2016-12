Kloten - Das Angebot für die Aktien der Gategroup wurde heute vollzogen. Der neue Verwaltungsrat trete das Amt an und die Dekotierung der Gategroup-Aktie von der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange sei beantragt worden, teilt das Unternehmen am Donnerstag mit. Die separate Handelslinie, auf der die Gategroup-Aktien der chinesischen HNA-Gruppe angedient wurden, ist seit dem 20. Dezember geschlossen.

