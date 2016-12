Zürich (awp) - Die an der SIX kotierte und unter anderem in Immobilien investierte Kapitalgesellschaft Arundel hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/17 (per Ende September) erneut rote Zahlen geschrieben. Der Reinverlust belief sich auf 2,4 Mio USD nach einem Minus von 3,8 Mio in der Vorjahresperiode, wie die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...