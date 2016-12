Berlin (ots) - In nur zwei Jahren hat der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien die 118 Eigentumswohnungen des Neubauensembles "La Provence" im Berliner Südwesten verkauft. Die insgesamt 14 Mehrfamilienhäuser in Lichterfelde-West werden bis zum zweiten Quartal 2017 fertiggestellt sein.



Die letzten beiden Wohnungen des mediterran anmutenden Wohnensembles wurden vor kurzem beurkundet. Die Neubauwohnungen in der Curtiusstraße 20-34 liegen in unmittelbarer Nähe des S-Bahnhofs Berlin-Lichterfelde West. Nur 250 Meter entfernt bietet der historische Ortskern rund um den Bahnhofsvorplatz eine Vielzahl von Geschäften, Cafés und Bildungseinrichtungen.



In Kürze startet der Vertrieb für den "Schweizer Park"



Unweit von "La Provence", in Steglitz-Zehlendorf, wird im ersten Quartal des neuen Jahres der Vertrieb für ein weiteres Bauvorhaben von PROJECT Immobilien beginnen: Im Neubauensemble "Schweizer Park" in der Berner Straße 9 werden im ersten Bauabschnitt 33 Eigentumswohnungen im energieeffizienten KfW-55-Standard realisiert. Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen werden als Penthaus, Garten- oder Balkonwohnung angeboten. Insgesamt ist die Errichtung von sechs freistehenden, nach Süden ausgerichteten Stadtvillen mit jeweils zwei Geschossen und einem Staffelgeschoss in zwei Bauabschnitten vorgesehen.



Die "Alte Gärtnerei" bietet auch barrierefreie Wohnungen



Bereits im Vertrieb sind im Stadtteil Zehlendorf 21 Garten-, Balkon-, Loggiawohnungen und Penthäuser sowie zehn Reihenhäuser im dritten Bauabschnitt des Projektes "Alte Gärtnerei". Die 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen mit 66 bis 131 Quadratmetern Wohnfläche werden in der Sundgauer/Ecke Schlettstadter Straße ebenfalls im KfW-55-Standard erbaut. Die teils barrierefreien Wohneinheiten sollen bis zum zweiten Quartal 2018 bezugsfertig sein. Zur Ausstattung zählen Fußbodenheizung, Parkett, überwiegend bodentiefe Fenster, eine Gegensprechanlage mit Farbkamera sowie Tiefgaragenstellplätze. Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt ganzjährig nicht nur für Frischluft, sondern spart auch Energiekosten.



