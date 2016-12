Regensburg (ots) - von Bernhard Fleischmann



Die Historie des Volkswagen-Konzerns ist reich an Krisen. Doch eine des Kalibers, das die Abgas-Affäre erreicht hat, dürfte bislang noch nicht dabei gewesen sein. Sie wirkt nicht nur bedrohlich für den Fortbestand des Autoreichs, sie ist es auch. Sie ist aber ebenso eine Chance, endlich die Kurve zu kriegen. Weg von einer in ihrer Selbstherrlichkeit und -überschätzung kaum zu überbietenden Expansionsmaschine. Hin zu einem Rundum-Sorglos-Mobilitätsanbieter, der jenes Geschäft betreibt, das ja schon in seinem Namen enthalten ist: Wagen für das Volk bereitzustellen. Das umfasst ja schon sowohl den Besitz als auch das Benützen ohne Eigentumsverpflichtung. Der Name darf ruhig als Auftrag verstanden werden, jene Mobilität zur Verfügung zu stellen, welche die Masse benötigt. Das Management scheint diesen Auftrag verstanden zu haben.



