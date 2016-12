Berlin (ots) - Berlin - Die engere SPD-Führung will bei einem vertraulichen Treffen in der Nähe von Düsseldorf am 10. Januar klären, wer sie als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf führt. Das berichtet der Berliner "Tagesspiegel" (Freitagausgabe) unter Berufung auf SPD-Kreise. An dem Treffen nehmen neben SPD-Chef Sigmar Gabriel und der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin und SPD-Landesvorsitzenden Hannelore Kraft auch Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz, der scheidende EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sowie mehrere stellvertretende SPD-Vorsitzende teil. Gabriel hat als Parteichef das Recht des ersten Zugriffs auf die Kanzlerkandidatur. Sollte er verzichten, steht der langjährige Europapolitiker Schulz bereit. Auch dem Hamburger Regierungschef und stellvertretenden Parteivorsitzenden Scholz werden Ambitionen nachgesagt. Bei einer Klausur am 29. Januar soll sich der SPD-Vorstand mit der wichtigsten Personalentscheidung der SPD im Jahr 2017 befassen. Ein SPD-Sprecher wollte das Treffen in Düsseldorf weder bestätigen noch dementieren. Die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur werde wie in den Gremien verabredet Ende Januar fallen. "Der Zeitplan gilt."



