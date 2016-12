Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Bundesanwaltschaft erlässt Haftbefehl gegen Terrorverdächtigen Amri

Die Bundesanwaltschaft hat Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, den Tunesier Anis Amri, erlassen. Das teilte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe mit. Bei der kriminaltechnischen Untersuchung des Anschlagslastwagens fanden die Ermittler Fingerabdrücke des flüchtigen Terrorverdächtigen außen am Lkw, an der Fahrertür sowie an der B-Säule. "Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gehen wir daher davon aus, dass Anis Amri den Lkw gesteuert hat", sagte die Sprecherin.

US-Wirtschaft im dritten Quartal etwas stärker als erwartet

Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal 2016 vor allem dank eines höheren Dienstleistungskonsums und wegen höherer Bauinvestitionen etwas stärker als erwartet gewachsen. Wie das US-Handelsministerium in dritter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,5 Prozent. Ökonomen hatten mit einer Rate von 3,3 Prozent gerechnet, nachdem bei der zweiten Veröffentlichung ein Plus von 3,2 Prozent genannt worden war. Im zweiten Quartal war das BIP um 1,4 Prozent gestiegen, im ersten Quartal um 0,8 Prozent.

US-Auftragseingang langlebiger Güter fällt kräftig

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im November kräftig gesunken, weil die Bestellungen für zivile Flugzeuge einbrachen. Insgesamt sprechen die Daten allerdings für eine Stabilisierung der Auftragslage, nachdem es zuvor eine längere Durststrecke gegeben hatte. Wie das US-Handelsministerium berichtete, fielen die gesamten Order gegenüber dem Vormonat um 4,6 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 5,0 Prozent gerechnet. Der Vormonatswert wurde auf plus 4,8 (vorläufig: plus 4,6) Prozent nach oben revidiert.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen kräftig

In den USA sind in der Woche zum 17. Dezember spürbar mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 21.000 auf 275.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist der höchste Wert seit sechs Monaten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen leichten Anstieg auf 256.000 vorhergesagt. Trotz des kräftigen Anstiegs weisen die Zahlen auf einen gesunden Arbeitsmarkt hin.

Index der Chicago-Fed weist auf abnehmende Dynamik hin

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im November leicht abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von minus 0,27, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Oktober wurde der Indexstand auf minus 0,05 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,08 genannt worden war. Insbesondere die Produktion verursachte den Rückgang. Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verbesserte sich geringfügig und notierte im November bei minus 0,14.

US-Verbraucher steigern Ausgaben nur moderat

Die US-Verbraucher haben sich im November mit ihren Ausgaben etwas zurückgehalten, während ihre Einkommen stagnierten. Verglichen mit dem Vormonat stiegen die Ausgaben um 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Für Oktober wurde ein revidiertes Plus von 0,4 Prozent (vorläufig: plus 0,3 Prozent) genannt. Für die Einkommen meldete das Ministerium eine Stagnation. Hier hatten Volkswirte im Vorfeld eine Zunahme um 0,3 Prozent erwartet.

US-Frühindikatoren stagnieren im November

Der Index der Frühindikatoren für die Entwicklung der US-Wirtschaft deutet auf ein moderates Wachstum hin. Wie das Forschungsinstitut Conference Board mitteilte, stagnierte der Indikator im November gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet. Im Oktober war der Indikator um 0,1 Prozent gestiegen. Für den Index der gleichlaufenden Indikatoren wiesen die Wirtschaftsforscher einen Anstieg um 0,1 Prozent (Vormonat: plus 0,2 Prozent) aus. Der Index der nachlaufenden Indikatoren stieg um 0,3 Prozent (plus 0,2 Prozent).

CPB: Welthandelsvolumen sinkt im Oktober erneut

Das Welthandelsvolumen ist nach Angaben des staatlichen Planungsbüros der Niederlande (CPB) im Oktober erneut gesunken. Laut CPB ging es gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent zurück, nachdem es sich im September bereits um 0,5 Prozent verringert hatte.

Trump holt Investor und Ökonomen ohne Politikerfahrung ins Kabinett

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat zwei weitere Wirtschaftsinvestoren ohne Politikerfahrung in seine Führungsmannschaft berufen. Er ernannte den Milliardär Carl Icahn, der als scharfer Kritiker staatlicher Reglementierung gilt, zu seinem Sonderberater. Außerdem soll der China-Kritiker Peter Navarro Chef des Nationalen Handelsrats des Weißen Hauses werden, wie Trump am Mittwoch (Ortszeit) erklärte. Dieser Posten wird neu geschaffen. Der 80-jährige Icahn sei einer "der großartigsten Geschäftsmänner der Welt", erklärte Trump.

Trump ernennt Wahlkampfmanagerin Conway zu Beraterin im Weißen Haus

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat seine Wahlkampfmanagerin Kellyanne Conway zu seiner Beraterin im Weißen Haus ernannt. Conway sei eine "zuverlässige Beraterin und Strategin", die eine "entscheidende Rolle" bei seinem Sieg in der Präsidentschaftswahl am 8. November gespielt habe, erklärte Trump. Die 49-jährige Conway ist in der Geschichte der USA die erste weibliche Wahlkampfmanagerin, deren Präsidentschaftkandidat den Sieg errang.

Saudi-Arabien plant erneut Milliardendefizit im Staatshaushalt

Vor dem Hintergrund des niedrigen Ölpreises plant Saudi-Arabien auch für das kommende Jahr ein Staatsdefizit in Milliardenhöhe ein. Die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben soll bei 198 Milliarden Riyal (49 Milliarden Euro) liegen, wie die Regierung am Donnerstag mitteilte. Der neue Staatshaushalt falle "in die Zeit einer sehr unsteten wirtschaftlichen Lage", sagte König Salman im Staatsfernsehen.

