PARIS (Dow Jones)--Der französische Medienkonzern Vivendi kommt seiner angestrebten 30-prozentigen Beteiligung am italienischen TV- und Medienkonzern Mediaset immer näher: Am Donnerstagabend meldete Vivendi, 28,8 Prozent des Aktienkapitals und 29,94 Prozent der Stimmrechte an dem Konzern, der vom ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gegründet worden war, zu halten.

Bei 30 Prozent des Aktienkapitals liegt die Schwelle, bei der ein Anteilseigner den übrigen Aktionären ein Übernahmeangebot für ihre Anteile unterbreiten muss. Diese will Vivendi nach eigenem Bekunden jedoch nicht überschreiten.

Hintergrund des Konflikts sind die gescheiterten Verhandlungen zwischen Mediaset und Vivendi über eine Kooperation im Pay-TV-Bereich. Stattdessen will Vivendi nun maßgeblichen Einfluss bei Mediaset erlangen.

