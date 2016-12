Straubing (ots) - Nun war es die Vollversammlung, die mit dem Beschluss, mögliche Kriegsverbrechen in Syrien für spätere Verfahren zu dokumentieren, versucht hat, den UN wenigstens einen kleinen Teil ihrer moralischen Reputation zurückzugeben. Natürlich gegen die Stimmen Syriens und seiner Verbündeten Russland und Iran. Sie wissen, dass die sich eines Tages auf der Anklagebank wiederfinden könnten. Und sie werden alles tun, um die Arbeit der UN-Ermittler vor Ort in Syrien nach Kräften zu behindern. Es handelt sich daher eher um eine symbolische Resolution, die kaum über die Machtlosigkeit der Vereinten Nationen hinwegtäuschen kann.



