Cottbus (ots) - Schon vergessen? Weihnachten ist ein Fest der Freude, der Besinnung und der Familie. Oft merken wir das leider nicht. Wer heute in Lausitzer Innenstädte geht, sieht Tausende gestresste Zeitgenossen bei der Nahrungssuche oder auf der Last-Minute-Geschenkejagd. Ein Blick in die Einkaufswagen lässt fürchten, dass uns eine schlimme Hungersnot droht. Die Hektik hat ein Ziel: Alles soll perfekt sein, wenn die Familie um den Weihnachtsbaum sitzt. Es ist diese Perfektion, die viele bis zur letzten Minute vor dem Heiligen Abend Vollgas geben lässt. In vielen Familien steigt der Stresspegel gefährlich. Nehmen wir doch lieber mal den "Fuß vom Gas". Perfektion macht nur selten wirklich glücklich. Manchmal ist es gut, "Fünfe" gerade sein zu lassen. Wenn Sie bis morgen Mittag wirklich eine Kleinigkeit vergessen haben, fragen Sie halt einfach mal Ihren netten Nachbarn oder die Nachbarin. Die gute Nachricht: Schon Dienstag gehen die Türen der Supermärkte wieder auf.



OTS: Lausitzer Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47069 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47069.rss2



Pressekontakt: Lausitzer Rundschau Telefon: 0355/481232 Fax: 0355/481275 politik@lr-online.de