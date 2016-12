Nach dem Berliner Terroranschlag sind am Donnerstag erstmals Bilder aus verschiedenen Überwachungskameras veröffentlicht worden. Der RBB hat nach eigenen Angaben Bilder aus einer Überwachungskamera, die den mutmaßlichen Attentäter nach dem Anschlag in Berlin-Moabit zeigen sollen.

Aufgenommen wurden sie von einer Polizeikamera um 3:50 Uhr am frühen Dienstagmorgen, also etwa sechs Stunden nach dem Attentat. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler angeblich noch nicht die im Führerhaus zurückgelassenen Dokumente des Tunesiers gefunden und auch noch nicht nach ihm gefahndet. Auch wenige Tage vor dem Anschlag wurde der mittlerweile 24-Jährige von der Polizei gefilmt. Ort der Observation war in beiden Fällen eine Moschee in Moabit, die am Donnerstagmorgen von der Polizei durchsucht wurde.

"Bild-Online" veröffentlichte unterdessen ein Video aus einer sogenannten "Dashcam" eines Autofahrers. Es zeigt, wie der Lkw am Montagabend mit hoher Geschwindigkeit an der Ecke Kantstraße / Hardenbergstraße entlangfährt, wenige Momente, bevor er auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz rast.